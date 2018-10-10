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На акції під МВС у Києві журналістці вилили на голову клей

Під будівленю МВС України на журналістку телеканалу NEWSONE скоїли напад.

Журналістку телеканалу NEWSONE під час роботи під будівлею МВС облили білою і клейкою речовиною.

Про це ЗМІ повідомили в Twitter.

Як розповіла сама журналістка, двоє чоловіків e масках підбігли ззаду, облили її та оператора телеканалу невідомою білою речовиною і побігли далі.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що виконавець нападу вже ідентифікований.

– Особа, яка ідентифікована, після завершення досудового слідства буде відповідати згідно з українським законодавством.  У даному випадку, на щастя, не йдеться про тяжкі фізичні наслідки, але журналісти захищені навіть у випадку легкої фізичної шкоди, – заявив Луценко.

У свою чергу в поліції заявили, що затримали чоловіка, який облив журналістку.

– Під час акції під МВС один з чоловіків облив, за попередньою інформацією кефіром, журналістку знімальної групи одного з телеканалів. Правопорушник був затриманий на місці співробітниками поліції, які стежили за правопорядком, – розповів речник Нацполіції Ярослав Тракало, пише Українська правда.

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Нагадаємо, в Києві в ніч на 29 вересня напали на знімальну групу телеканалу ICTV.

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