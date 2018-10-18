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ОБСЄ зафіксувала під Луганськом Гради і гаубиці

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували на окупованих територіях Донбасу 10 реактивних систем залпового вогню Град і самохідні гаубиці.

– У непідконтрольному уряду районі спостерігачі бачили 10 нерухомих реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 Град, 122 мм) поблизу населеного пункту Кришталевий (колишній Красний Луч, 56 км на північний захід від Луганська), розміщених там з порушенням ліній відведення, – йдеться у звіті на сайті ОБСЄ.

Крім того, за межами виділених місць зберігання озброєння члени патруля СММ зафіксували 8 самохідних гаубиць на полігоні в районі Мирного (28 км на південний захід від Луганська).

– Спостерігачі ще раз відвідали постійне місце зберігання (відведеного) важкого озброєння у непідконтрольних уряду районі Луганської області і відзначили, що там і далі не вистачає 4 реактивних систем залпового вогню (БМ-21), 3 самохідних гаубиць (2С1) і 6 буксируваних гаубиць, – наголошується в звіті.

Читайте: ОБСЄ зафіксувала біля кордону з Росією колону військової техніки

Нагадаємо, 10 жовтня у напрямку Сімферополя тимчасово окупованого Криму була зафіксована велика колона військової техніки з близько 40 вантажних машин різного призначення.

Фото: Getty Images

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