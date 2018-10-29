Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає реальним курс гривні до долара на 2019 рік на рівні 29,4 грн.
Про це Володимир Гройсман заявив в інтерв’ю Укрінформу.
Прем’єр-міністр назвав абсолютно реальним курс долара в 29,4 грн.
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– Саме тому він і закладений у проект бюджету. А в цьому році він навіть був нижчим за прогнозований, – зазначив Гройсман.
Раніше Факти ICTV писали, що Україна має шанс зустріти 2019 рік в умовах стабільності на валютному ринку, у тому випадку, якщо буде виділено новий транш за кредитною програмою МВФ.
Фото: volodymyrgroysman
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