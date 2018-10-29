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Гройсман озвучив курс долара на 2019 рік

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає реальним курс гривні до долара на 2019 рік на рівні 29,4 грн.

Про це Володимир Гройсман заявив в інтерв’ю Укрінформу.

Прем’єр-міністр назвав абсолютно реальним курс долара в 29,4 грн.

Читайте: Що з доларом в Україні: курс в обмінниках і новий прогноз інфляції

– Саме тому він і закладений у проект бюджету. А в цьому році він навіть був нижчим за прогнозований, – зазначив Гройсман.

Раніше Факти ICTV писали, що Україна має шанс зустріти 2019 рік в умовах стабільності на валютному ринку, у тому випадку, якщо буде виділено новий транш за кредитною програмою МВФ.

Фото: volodymyrgroysman

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