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Її було вбито! Заява Порошенка щодо смерті Гандзюк

Президент України Петро Порошенко зробив заяву щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк.

Петро Порошенко

Петро Порошенко зазначив, що не може обійти мовчанням подію, яка сколихнула всю Україну – вбивство громадського активіста Катерини Гандзюк.

– Так, я твердо переконаний, що вона не померла. Її було вбито. Її трагічна розв’язка стала наслідком нападу – і іншої думки тут точно бути не може. І попри емоційність багатьох заяв, за тією інформацію, яку мені надали правоохоронні органи, злочин вже значною мірою розкритий, знайдений вбивця, помічники, які зізналися, затриманий організатор, – сказав президент.

Він також зазначив, що не вважає, що злочин розкритий повністю. Але наголосив, що вимоги громадськості до влади щодо прозорості, відкритості, неупередженості і ефективності слідства – цілком обґрунтовані.

Читайте: Прощання з Катериною Гандзюк - дата і місце

За його словами, для більшої довіри влада має бути більш відкритою і влада має бути рішуче налаштована, щоб притягнути до відповідальності злочинців і вбивць, ким би вони не були.

– Політичні спекуляції точно не прояснять цю справу, а лише більше її заплутають, – додав Порошенко, закликавши не кидатися голослівними аргументами.

Напади на активістів не є частиною державної політики. За словами глави держави, історія останніх років навпаки демонструє тісну співпрацю влади і суспільства.

Волонтерські рухи допомогли створити українську армію, боротися з корупцією та завжди беруть активну участь у реформах. Їх долучення до підписання законів і практика показує, що це є правильна ефективна європейська форма співпраці.

– Саме таким має бути механізм, який допоможе наказати злочинців. Жодна версія не буде відкинута. Кожа детально досліджуватиметься, – підбив підсумок Петро Порошенко.

Нагадаємо, Верховна Рада має створити ТСК, яка розслідуватиме вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк та напади на українських громадських активістів. Все, що відомо щодо цього – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Хто замовив вбивство Катерини Гандзюк?

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