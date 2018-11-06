Президент України Петро Порошенко зробив заяву щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк.

Петро Порошенко зазначив, що не може обійти мовчанням подію, яка сколихнула всю Україну – вбивство громадського активіста Катерини Гандзюк.

– Так, я твердо переконаний, що вона не померла. Її було вбито. Її трагічна розв’язка стала наслідком нападу – і іншої думки тут точно бути не може. І попри емоційність багатьох заяв, за тією інформацію, яку мені надали правоохоронні органи, злочин вже значною мірою розкритий, знайдений вбивця, помічники, які зізналися, затриманий організатор, – сказав президент.

Він також зазначив, що не вважає, що злочин розкритий повністю. Але наголосив, що вимоги громадськості до влади щодо прозорості, відкритості, неупередженості і ефективності слідства – цілком обґрунтовані.

За його словами, для більшої довіри влада має бути більш відкритою і влада має бути рішуче налаштована, щоб притягнути до відповідальності злочинців і вбивць, ким би вони не були.

– Політичні спекуляції точно не прояснять цю справу, а лише більше її заплутають, – додав Порошенко, закликавши не кидатися голослівними аргументами.

Напади на активістів не є частиною державної політики. За словами глави держави, історія останніх років навпаки демонструє тісну співпрацю влади і суспільства.

Волонтерські рухи допомогли створити українську армію, боротися з корупцією та завжди беруть активну участь у реформах. Їх долучення до підписання законів і практика показує, що це є правильна ефективна європейська форма співпраці.

– Саме таким має бути механізм, який допоможе наказати злочинців. Жодна версія не буде відкинута. Кожа детально досліджуватиметься, – підбив підсумок Петро Порошенко.

Нагадаємо, Верховна Рада має створити ТСК, яка розслідуватиме вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк та напади на українських громадських активістів. Все, що відомо щодо цього – читайте у матеріалі Фактів ICTV.