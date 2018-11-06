Правоохоронці перевіряють 12 осіб, які могли замовити вбивство активістки Катерини Гандзюк.
Під час виступу у Верховній Раді генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що поліція займається перевіркою 12 людей на можливу причетність до замовлення вбивства активістки Катерини Гандзюк.
– Сьогодні у нас є підозри щодо 12 осіб, які ймовірно були замовниками цього злочину. Сама Гандзюк говорила про частину з них під час скайп-зв’язку та її допиту слідчим, – сказав Луценко.
За словами генпрокурора, частина підозрюваних дізналася про плани правоохоронців через витік, який днями стався у ЗМІ.
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До слова, президент України Петро Порошенко вважає, що активістку Катерину Гандзюк вбили.
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