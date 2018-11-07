Генпрокурор України направив подання на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Станіслава Березкіна.

Юрій Луценко подав документ до ВР, якому запитує згоду притягнути до кримінальної відповідальності Станіслава Березкіна, повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

Крім того, це подання також вимагає схвалення затримання і обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

До слова, нардепа Березкіна підозрюють у розкраданні грошей Ощадбанку.

Генпрокурор Юрій Луценко подав до Верховної Ради України #подання про надання згоди на притягнення до кримінальної… Опубліковано Ларисою Сарган Середа, 7 листопад 2018 р.

Нагадаємо, Юрій Луценко просить своєї відставки у президента.

Фото: УНІАН