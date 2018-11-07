Генпрокурор України направив подання на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Станіслава Березкіна.
Юрій Луценко подав документ до ВР, якому запитує згоду притягнути до кримінальної відповідальності Станіслава Березкіна, повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.
Крім того, це подання також вимагає схвалення затримання і обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.
До слова, нардепа Березкіна підозрюють у розкраданні грошей Ощадбанку.
Генпрокурор Юрій Луценко подав до Верховної Ради України #подання про надання згоди на притягнення до кримінальної…
Опубліковано Ларисою Сарган Середа, 7 листопад 2018 р.
Нагадаємо, Юрій Луценко просить своєї відставки у президента.
Фото: УНІАН
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