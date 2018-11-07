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Луценко направив подання на арешт Березкіна

Генпрокурор України направив подання на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Станіслава Березкіна.

Юрій Луценко подав документ до ВР, якому запитує згоду притягнути до кримінальної відповідальності Станіслава Березкіна, повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

Крім того, це подання також вимагає схвалення затримання і обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

До слова, нардепа Березкіна підозрюють у розкраданні грошей Ощадбанку.

Генпрокурор Юрій Луценко подав до Верховної Ради України #подання про надання згоди на притягнення до кримінальної…

Опубліковано Ларисою Сарган Середа, 7 листопад 2018 р.

Нагадаємо, Юрій Луценко просить своєї відставки у президента.

Фото: УНІАН

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