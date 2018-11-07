Генпрокурор України Юрій Луценко подав заяву про свою відставку президенту.
Юрій Луценко попросив у своїй заяві звільнити його з посади за власним бажанням, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Президент України Петро Порошенко поки не виніс рішення про відставку генпрокурора.
У випадку прийняття президентом заяви, питання буде винесено на голосування у Верховній Раді.
Нагадаємо, про те, що генпрокурор хоче подати у відставку, він заявив вчора за трибуною ВР, коли давав звіт по справі вбивства Катерини Гандзюк.
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