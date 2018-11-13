У Білій Церкві рятувальники знайшли 3 бомби часів Другої світової війни.

У парку Олександрія (Київська область) рятувальники знайшли 3 авіабомби, які знаходилися там з часів Другої світової війни. Їхня вага становить понад 1,5 тонни, повідомляє прес-служба ДСНС України у Facebook.

Авіабомби належать Німеччині. Рятувальники одразу почали роботи з їхнього викопування.

Їм вже вдалося підняти на поверхню одну бомбу, інші продовжують викопувати.

Після проведення робіт німецькі авіабомби планують доставити на полігон та знищити.

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До слова, у Львові через анонімне повідомлення про мінування вокзалу було евакуйовано близько 800 осіб.

Фото: прес-служба ДСНС