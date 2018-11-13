PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Понад 1,5 тонни! У Білій Церкві знайшли бомби часів Другої світової/

Понад 1,5 тонни! У Білій Церкві знайшли бомби часів Другої світової

У Білій Церкві рятувальники знайшли 3 бомби часів Другої світової війни.

Авіабомба

У парку Олександрія (Київська область) рятувальники знайшли 3 авіабомби, які знаходилися там з часів Другої світової війни. Їхня вага становить понад 1,5 тонни, повідомляє прес-служба ДСНС України у Facebook.

Авіабомби належать Німеччині. Рятувальники одразу почали роботи з їхнього викопування.

Їм вже вдалося підняти на поверхню одну бомбу, інші продовжують викопувати.

Після проведення робіт німецькі авіабомби планують доставити на полігон та знищити.

Читайте: Шукають бомбу: в Румунії екстрено посадили літак Wizz Air

До слова, у Львові через анонімне повідомлення про мінування вокзалу було евакуйовано близько 800 осіб.

Фото: прес-служба ДСНС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

під Києвом енергетики побили пенсіонера
Зламали руку і вирвали лічильник: під Києвом енергетики побили пенсіонера
Під Києвом лось спровокував ДТП – є постраждалі
У школі під Києвом учень розпилив газ
У школі під Києвом учень розпилив газ: дев’ятеро дітей у лікарні
Пожежа у Дніпрі: загинули двоє дорослих і дитина
З’їв борщ та викрав пельмені: на Київщині злодій рік тероризує село
Швидка допомога
В Ірпені школярка випала з маршрутки
Терещук: Ми наведемо порядок в області – я знаю, як цього досягти
Стриптизер і прихильник Трампа: хто такий відправник бомб Цезар Сайок
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка