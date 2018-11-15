Колишній канцлер Німеччини і друг Володимира Путіна Герхард Шредер 11 листопада внесений до бази Миротворця. У зв’язку з цим МЗС ФРН проситиме Україну закрити сайт.
Про це повідомляє видання Die Zeit з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Німеччини.
За його словами, Німеччина засуджує включення Шредера до списку Миротворця.
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МЗС України поки не відреагувало на заяву офіційного Берліна.
Герхард Шредер у 2005 році став головою наглядової ради компанії Nord Stream AG, яка управляє газопроводом Північний потік, а в 2016-му він очолив компанію Nord Stream 2 – оператора будівництва третьої і четвертої гілок газопроводу, а пізніше раду директорів Роснефти.
При цьому Шредер давно дружить з президентом РФ Володимиром Путіним, і відкрито закликає ЄС визнати анексію Криму Росією.
У вересні у базі сайту Миротворець почали з’являтися українці, які отримали угорське громадянство на Закарпатті.