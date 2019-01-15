Народний депутат Юлія Тимошенко заявила, що відповідальність за порушення чиновників при владі має наставати одразу.

Народний депутат Юлія Тимошенко заявила в ефірі програми Свобода Слова на ICTV, що люди, які знаходяться при владі, мають нести відповідальність за свої дії одразу, а не тільки під час виборів.

Нардеп додала, що чує сьогодні багато розмов про те, що потрібно відрубати руки за корупцію.

Вона вважає, що якби за корупцію відрубували руки, то у парламенті голосували би за допомогою педалей.

– Відповідальність для кожного, хто править країною, має наступати не через п’ять років, під час чергових виборів, а тоді, коли порушені закони і Конституція. Аби відповідальність була невідворотною, – сказала Тимошенко.

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До слова, одним з пріоритетів Кабінету міністрів на 2019 рік виокремили боротьбу з корупцією.