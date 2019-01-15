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Тимошенко: Якби за корупцію відрубали руки, то парламент голосував би педалями

Народний депутат Юлія Тимошенко заявила, що відповідальність за порушення чиновників при владі має наставати одразу.

Юлія Тимошенко

Народний депутат Юлія Тимошенко заявила в ефірі програми Свобода Слова на ICTV, що люди, які знаходяться при владі, мають нести відповідальність за свої дії одразу, а не тільки під час виборів.

 

 

Нардеп додала, що чує сьогодні багато розмов про те, що потрібно відрубати руки за корупцію.

Вона вважає, що якби за корупцію відрубували руки, то у парламенті голосували би за допомогою педалей.

– Відповідальність для кожного, хто править країною, має наступати не через п’ять років, під час чергових виборів, а тоді, коли порушені закони і Конституція. Аби відповідальність була невідворотною, – сказала Тимошенко.

Читайте: Корупція в Україні: чому, скільки і як з нею боротися

До слова, одним з пріоритетів Кабінету міністрів на 2019 рік виокремили боротьбу з корупцією.

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