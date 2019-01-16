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Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Дві платіжки за світло в лютому - як правильно сплатити борг/

Дві платіжки за світло в лютому – як правильно сплатити борг

У січні ще приходила одна платіжка за спожиту електроенергію, а в лютому прийде вже дві.

Дві платіжки за світло в лютому – як правильно сплатити борг

Кияни відчують реформу енергоринку вже в лютому, коли прийде час платити за спожиту в січні електроенергію.

За новими правилами, платіжок буде одразу дві: частина грошей піде постачальнику електроенергії, інша – оператору системи розподілу.

Борги, які людина накопичила за 2018 рік, будуть погашатися саме перед тією компанією (ДТЕК Київські тепломережі чи Київенерго), яка надавала електроенергію.

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У прес-службі ДТЕК наголосили, що у разі оплати боргу за помилковими реквізитами, він залишиться непогашеним.

До слова, більше про зміни, які чекають Україну у 2019 році, ви можете дізнатися у матеріалі Фактів ICTV.

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