Кінотеатр Київ буде працюватиме виключно за профілем – як кінотеатр.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, відповідаючи на питання журналістів.

За його словами, жодних торговельно-розважальних центрів у цьому приміщенні не буде. А всі чутки щодо Києва Кличко назвав спекуляцією зацікавлених осіб.

– Сьогодні за оренду приміщення кінотеатру Київ до міського бюджету сплачують щомісяця всього 47 тис. грн. Договір з нинішнім орендарем був укладений ще в 1999 році. І сьогодні є ринкова вартість оренди такого приміщення в центрі міста. Вона набагато вища. Я наголошую – кінотеатр Київ має працювати ефективно, прозоро і на користь столичної громади. Все інше – нібито про зміну профілю діяльності – спекуляції, – сказав Кличко.

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Мер столиці нагадав, що вже оголосили відкритий конкурс на право оренди майнового комплексу кінотеатру. У конкурсі можуть брати участь будь-які підприємці, в тому числі і попередній орендар. Кілька заявок міська влада вже отримала.

Нагадаємо, Київ підписав Меморандум щодо розвитку теплоенергетичного комплексу.