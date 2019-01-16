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Олену Бойко депортували з РФ та чекають у львівському СБУ

Олену Бойко, яка часто виступала з критикою у бік України на російських політичних ток-шоу, депортували з РФ.

Олену Бойко депортували з РФ та чекають у львівському СБУ

У СБУ порушили провадження щодо Олени Бойко, повідомив речник Львівського УСБУ Олег Александров, передає ZAXID.NET.

– Можу повідомити, що Бойко на території України. Ми проводимо щодо неї процесуальні заходи і чекаємо її у Львові. Коли саме це буде, залежить від логістики. Більше інформації буде завтра, – зазначив Александров.

За його словами, процесуальні заходи проводять у рамках кримінального провадження. Проте Олег Александров не уточнив статтю, за якою відкрито провадження.

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Ймовірно, що Олену Бойко доставлять до Львова 17 січня.

Інформацію про те, що Бойко перетнула російсько-український кордон у пункті пропуску Гоптівка підтвердив старший офіцер сектору з питань взаємодії зі ЗМІ Східного регіонального управління Держприкордонслужби Юрій Трубачов.

Нагадаємо, у 2015 році Олена Бойко втікла зі Львова до Москви, де стала постійною гостею на політичних ток-шоу. Вона виступала з критикою у бік України та української влади.

Вона неодноразово просила надати РФ їй політичний притулок, проте їй постійно відмовляли.

13 грудня Преображенський суд Москви прийняв рішення про депортацію Олени Бойко через грубе порушення міграційного законодавства.

З московського спецприймальника її доправили в Бєлгород, а 16 січня вона була депортована в Україну.

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