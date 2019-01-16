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Україна перегляне угоду про вільну торгівлю з Грузією

Кабмін прийняв рішення розширити угоду про вільну торгівлю з Грузією.

украина и грузия

Кабмін розширить угоду про вільну торгівлю з Грузією, повідомляє прес-служба уряду.

Перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів підписав протокол між Україною та Грузією про внесення змін в угоду про вільну торгівлю від 9 січня 1995 року.

Зміни дозволять Україні і Грузії використовувати ідентичні правила походження товарів у двосторонній торгівлі та застосовувати положення Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (Пан-Євро-Мед).

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Кубів розповів, що Пан-Євро-Мед є одним з інструментів для зміни акцентів міжнародної торгівлі по експорту переважно сировини на експорт більш високотехнологічної продукції з доданою вартістю, яка формується в Україні.

Зміни дозволять українським виробникам імпортувати сировину і комплектуючі з Грузії, переробляти їх в Україні та експортувати, наприклад, в Німеччину з українськими сертифікатами походження з нульовою або пільговою ставкою мита.

За словами віце-прем’єр-міністра, застосування положень Пан-Євро-Мед створить більш сприятливі умови для українських експортерів, наприклад, виробників соків і сокових концентратів.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що протягом останнього року обсяг взаємної торгівлі між Україною і США виріс в 4 рази.

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