У середу, 14 травня, відзначається День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Також на цю дату припадає День онлайн-романтики, Міжнародний день чихуахуа, Всесвітній день топіарію і День поширення інформації про травми спинного мозку.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого мученика Ісидора. Детальніше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – читайте далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 14 травня 2026 року

У церковному календарі сьогодні – день пам’яті святого мученика Ісидора Хіотського. Він був родом з Олександрії, проживав на грецькому острові Хіос. У 249 році за указом імператора Декія був зарахований на військову службу в полк воєначальника Нумерія.

Ісидор був християнином, тому він відмовився приносити жертви язичницьким богам. За це його піддали тортурам, а у 251 році святого зарубали мечем.

Який сьогодні, 14 травня 2026 року, день в Україні

В Україні 14 травня вшановують пам’ять громадян, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цей день був офіційно встановлений Верховною Радою України 2 лютого 2021 року.

Ізраїль визнав 2 673 українців Праведниками народів світу – звання, яке присвоюється Яд Вашем, Всесвітнім центром пам’яті жертв Голокосту в Єрусалимі, людям, які ризикували своїм життям заради порятунку євреїв під час Голокосту.

Хто святкує день ангела 14 травня 2026 року

Іменини 14 травня відзначають власники імен Леонтій, Максим, Микита.

Що не можна робити 14 травня 2026 року

Сьогодні не можна сваритися, лихословити, лінуватися, думати про погане, відмовляти в допомозі та милостині. Згідно з народними прикметами, 14 травня не варто вирушати в далеку дорогу – вона може виявитися важкою.

Що можна робити сьогодні

У народі свято 14 травня називали Сидір Огірочник. У цей період холоди і заморозки залишалися позаду, а на городах селяни починали садити огірки. Тож святому Ісидору сьогодні було заведено молитися про гарний урожай огірків.

Народні прикмети на 14 травня 2026 року

Похмура погода – до поганого врожаю.

Сонячний день – врожай буде щедрим.

У небі високо літають ластівки – чекайте на потепління.

З’явилося багато метеликів – до спеки.

