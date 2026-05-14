Вознесіння Господнє 2026: привітання в картинках, віршах і прозі
У четвер, 14 травня, християни західного обряду відзначатимуть Вознесіння Господнє — одне з 12 найбільших церковних свят. Воно припадає на 40-й день після Великодня і символізує вознесіння Ісуса Христа на небо.
Православні віряни святкуватимуть Вознесіння 21 травня.
У цей день віряни відвідують богослужіння, моляться та вітають одне одного зі світлим і важливим святом.
Факти ICTV підготували привітання з Вознесінням Господнім в картинках, віршах і прозі. Надішліть їх рідним і близьким, аби підняти їм настрій та подарувати надію на мирне і щасливе майбутнє.
Вознесіння Господнє 2026: привітання в картинках
Привітання з Вознесінням Господнім 2026 у віршах
***
З Вознесінням Господнім
Щиро вас вітаю!
Щастя і кохання
У житті бажаю!
Нехай Господь наш істинний
Допоможе вам у всьому,
Живіть тільки думками
Ви чистими про нього!
З Вознесінням Господнім вітаю,
Благодаті, щастя й добра,
Небеса хай благословляють,
Не торкнулася щоб вас біда!
Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У день Вознесіння
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
***
Вознесіння Господнє –
Свято світла і добра!
Побажаємо ж сьогодні
Всім вам миру і тепла.
***
Вознесіння світлом своїм
Нехай зігріє тебе і зміцнить.
Будь ти в мирі з Богом нашим,
І він тебе захистить!
А ще я хочу побажати
Тобі мудрості й доброти,
Світлом душу свою наповнювати,
Жити без прикростей і темноти!
***
Привітання з Вознесінням Господнім 2026 в прозі
***
Вітаю з Вознесінням Господнім! Нехай цей світлий день наповнить ваше серце благодаттю, а в душі панують гармонія, спокій і віра в краще. Хай Господь завжди буде поруч і оберігає вас!
***
У день Вознесіння Христового бажаю вам віри, яка надихає, надії, що підтримує, та любові, яка об’єднує. Хай небеса чують ваші молитви, а в житті завжди буде місце для добра і радості.
***
Зі святом Вознесіння Христового! У цей світлий день бажаю, щоб усі негаразди минули, а життя наповнилося гармонією, вірою і щастям. Нехай Господь оберігає вас і ваших рідних!
***
У цей сонячний день я вітаю вас з Вознесінням Господнім. Нехай ваша душа буде чистою, а серце – люблячим. Бажаю вам отримувати задоволення від кожного дня і не забувати дякувати Господу за кожну прожиту хвилину.
***
Рідні мої, вітаю з Вознесінням Господнім! Хай свято принесе душевне оновлення й гармонію у дім, зміцнить віру й подарує надію. Нехай Господь щедро благословляє кожного з вас, дарує мир, здоров’я та щастя.
***