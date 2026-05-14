У четвер, 14 травня, християни західного обряду відзначатимуть Вознесіння Господнє — одне з 12 найбільших церковних свят. Воно припадає на 40-й день після Великодня і символізує вознесіння Ісуса Христа на небо.

Православні віряни святкуватимуть Вознесіння 21 травня.

У цей день віряни відвідують богослужіння, моляться та вітають одне одного зі світлим і важливим святом.

Факти ICTV підготували привітання з Вознесінням Господнім в картинках, віршах і прозі. Надішліть їх рідним і близьким, аби підняти їм настрій та подарувати надію на мирне і щасливе майбутнє.

Вознесіння Господнє 2026: привітання в картинках

Привітання з Вознесінням Господнім 2026 у віршах

***

З Вознесінням Господнім

Щиро вас вітаю!

Щастя і кохання

У житті бажаю!

Нехай Господь наш істинний

Допоможе вам у всьому,

Живіть тільки думками

Ви чистими про нього!

*** З Вознесінням Господнім вітаю,

Благодаті, щастя й добра,

Небеса хай благословляють,

Не торкнулася щоб вас біда! *** Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У день Вознесіння

Здоров’я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові! *** Вознесіння Господнє –

Свято світла і добра!

Побажаємо ж сьогодні

Всім вам миру і тепла. *** Вознесіння світлом своїм

Нехай зігріє тебе і зміцнить.

Будь ти в мирі з Богом нашим,

І він тебе захистить! А ще я хочу побажати

Тобі мудрості й доброти,

Світлом душу свою наповнювати,

Жити без прикростей і темноти! ***

Привітання з Вознесінням Господнім 2026 в прозі

***

Вітаю з Вознесінням Господнім! Нехай цей світлий день наповнить ваше серце благодаттю, а в душі панують гармонія, спокій і віра в краще. Хай Господь завжди буде поруч і оберігає вас!

***

У день Вознесіння Христового бажаю вам віри, яка надихає, надії, що підтримує, та любові, яка об’єднує. Хай небеса чують ваші молитви, а в житті завжди буде місце для добра і радості.

***

Зі святом Вознесіння Христового! У цей світлий день бажаю, щоб усі негаразди минули, а життя наповнилося гармонією, вірою і щастям. Нехай Господь оберігає вас і ваших рідних!

***

У цей сонячний день я вітаю вас з Вознесінням Господнім. Нехай ваша душа буде чистою, а серце – люблячим. Бажаю вам отримувати задоволення від кожного дня і не забувати дякувати Господу за кожну прожиту хвилину.

***

Рідні мої, вітаю з Вознесінням Господнім! Хай свято принесе душевне оновлення й гармонію у дім, зміцнить віру й подарує надію. Нехай Господь щедро благословляє кожного з вас, дарує мир, здоров’я та щастя.

***

