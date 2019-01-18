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Пропагандистку Олену Бойко арештував суд у Львові

Журналістку та проросійську активістку Олену Бойко, яку депортували з РФ, а потім затримали у Харкові, арештували на 60 діб без права внесення застави.

Олена Бойко

Таке рішення пізно ввечері 17 січня ухвалив Галицький райсуд Львова, повідомляє Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Пропагандистка Олена Бойко перебуватиме за ґратами до 17 березня, і вона не має права на оскарження.

– Те, що відбувалось у суді, це ще один доказ того, що російське гасло, що “Росія своїх не кидає”, не діє…Ця жінка була оголошена у розшук, і коли вона перетнула кордон України, її було затримано працівниками СБУ, – заявив речник управління СБУ у Львівській області Олег Александров.

Слідство з’ясовує, чому Росія видворила Бойко.

Попередньо відомо, що 13 грудня Преображенський суд Москви прийняв рішення про депортацію Олени Бойко через грубе порушення міграційного законодавства.

Читайте: Пропагандистка Олена Бойко затримана – СБУ

Нагадаємо, проти Олени Бойко порушена кримінальна справа  за ч. 2 ст. 110 КК України – Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що передбачає позбавлення волі від 3 до 12 років.

16 січня Олену Бойко депортували з Росії.

Фото: Управління Служби безпеки України у Львівській області

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