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В ОБСЄ спростували слова Клімкіна про місію ООН

ОБСЄ не пропонувала спрямувати на Донбас спільну місію з ООН.

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Спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Зайдік сказав, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі не висувала пропозиції щодо спільної місії з ООН на Донбасі, пише DW.

Так Зайдік відповів на прохання прокоментувати відповідну заяву міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

Нагадаємо, 16 січня Павло Клімкін заявив, що ОБСЄ у ТКГ вийшли з пропозицією створити спільну місію ООН і ОБСЄ.

Читайте: Окупанти стягнули танки на схід від Донецька – ОБСЄ

До слова, нещодавно  голова ОБСЄ розповів про поїздку в Україну.

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