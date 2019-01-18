ОБСЄ не пропонувала спрямувати на Донбас спільну місію з ООН.
Спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Зайдік сказав, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі не висувала пропозиції щодо спільної місії з ООН на Донбасі, пише DW.
Так Зайдік відповів на прохання прокоментувати відповідну заяву міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.
Нагадаємо, 16 січня Павло Клімкін заявив, що ОБСЄ у ТКГ вийшли з пропозицією створити спільну місію ООН і ОБСЄ.
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До слова, нещодавно голова ОБСЄ розповів про поїздку в Україну.
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