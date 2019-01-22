Маловідомі виробники вершкового масла частіше підробляють свою продукцію ніж відомі бренди.

Дрібні маловідомі виробники вершкового масла частіше підробляють свою продукцію ніж відомі бренди, розповів голова Правління Науково-дослідного Центру Незалежних Споживчих Експертиз ТЕСТ Валентин Безрукий, пише УНН.

За його словами, покупець вважає, що якщо виробник невеликий, то він робить більш якісний продукт за класичними технологіями ніж той, хто робить у промислових масштабах. Але ця думка помилкова і протилежна.

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Насправді, великі виробники бояться підробляти свою продукцію, тому що вони завжди на виду, їх легко ідентифікувати і швидко знайти винних. У дрібних виробників такого немає.

На думку експерта, на ринках і базарах рівень фальсифікації вершкового масла досягає 80%.

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