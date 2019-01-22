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Кравчук підтримав кандидатуру Тимошенко на виборах

Леонід Кравчук підтримав висунення Юлії Тимошенко на посаду президента України та закликав зробити це весь український народ.

Кравчук підтримав кандидатуру Тимошенко на виборах

Про це перший президент нашої держави заявив на з’їзді партії ВО Батьківщина — Форумі єднання 22 січня, у Києві.

– Ці вибори будуть не просто виборами президента, це будуть вибори нового курсу, нового життя, нового бачення розвитку, — наголосив Кравчук.

Перший президент зауважив, що знає лідера Батьківщини як досвідчену, щиру людину, сильну та могутню постать, яка витримала на своєму шляху великі випробування.

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– Головна якість, якою володіє Юлія Тимошенко, яка має бути визначальною для президента — це любов до Вітчизни, сила духу, волі, знань, — заявив Кравчук.

Він звернув увагу на те, що саме під керівництвом лідера Батьківщини найкращі фахівці розробили Новий курс — програму, що забезпечить державі справжній прорив. На думку Кравчука, лише Тимошенко зможе вивести Україну з економічного провалля.

За її президентства всім доведеться жити за законом, бути перед ним рівними, і в разі його порушення відповідати, резюмував перший президент.

Нагадаємо, Факти ICTV підготували ексклюзивні прогнози експертів – як пройдуть президентські і парламентські вибори, в якому напрямку буде рухатись Україна та як розподілять державний бюджет.

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