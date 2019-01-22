Леонід Кравчук підтримав висунення Юлії Тимошенко на посаду президента України та закликав зробити це весь український народ.

Про це перший президент нашої держави заявив на з’їзді партії ВО Батьківщина — Форумі єднання 22 січня, у Києві.

– Ці вибори будуть не просто виборами президента, це будуть вибори нового курсу, нового життя, нового бачення розвитку, — наголосив Кравчук.

Перший президент зауважив, що знає лідера Батьківщини як досвідчену, щиру людину, сильну та могутню постать, яка витримала на своєму шляху великі випробування.

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– Головна якість, якою володіє Юлія Тимошенко, яка має бути визначальною для президента — це любов до Вітчизни, сила духу, волі, знань, — заявив Кравчук.

Він звернув увагу на те, що саме під керівництвом лідера Батьківщини найкращі фахівці розробили Новий курс — програму, що забезпечить державі справжній прорив. На думку Кравчука, лише Тимошенко зможе вивести Україну з економічного провалля.

За її президентства всім доведеться жити за законом, бути перед ним рівними, і в разі його порушення відповідати, резюмував перший президент.

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