Телеканал ICTV2 оголошує про продовження детективу – Дільничний з ДВРЗ. Цієї осені в ефірі відбудеться прем’єра нового чотирисерійного детективу ДВРЗ проти шпигуна, а на екрани повернуться В’ячеслав Довженко та Віталій Іванченко.

Прем’єра ДВРЗ проти шпигуна

У центрі сюжету – реальний столичний мікрорайон ДВРЗ, де дільничні розбираються з дрібними крадіжками, приборкують хуліганів та владнають сусідські сварки.

Головні герої опиняються під загрозою звільнення, а у відділку з’являється молодий колега Антон Довгий, якого зіграв Іван Довженко (син В’ячеслава Довженка). На глядачів чекає цікавий тандем батька та сина в кадрі.

Зараз дивляться

Градус напруги зростає, коли в районі зникає дипломат із Великої Британії, який виглядає точнісінько як Петро Дзюба. Напарникам доведеться розплутати небезпечну справу, щоб уникнути міжнародного скандалу та захистити свої посади.

– Більшість глядачів впізнають мене саме за роллю Бондаря – це найкращий показник того, що серіал дійсно подобається людям. Поліцейські часто зізнаються мені, що Дільничного з ДВРЗ вони дивляться від початку до кінця. Хочу побажати правоохоронцям якомога менше небезпек на службі та нехай взуття не стоптується, – зазначив В’ячеслав Довженко.

Деякі люди після перегляду детективу навіть вирішили пов’язати своє життя з правоохоронними органами. Актор Віталій Іванченко розповів, як серіал вплинув на вибір професії глядачів.

– Найяскравіший спогад, коли підійшов хлопець і зізнався, що після перегляду серіалу вирішив піти в професію і стати дільничним! Робота у дільничних відповідальна та ризикована. Нам хотілося прищепити глядачеві повагу та любов до людей у формі, – зазначив він.

Серіал швидко очолив топ-10 програм тижня на українському телебаченні після того, як стартував у лютому 2020 року. Протягом 2023-2024 років три сезони проєкту зібрали біля екранів понад 5,2 млн глядачів.

На сьогодні франшиза складається з трьох успішних сезонів та двох популярних спецвипусків: ДВРЗ. Операція Новий рік та ДВРЗ: Повітряна тривога.

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