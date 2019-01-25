Юлія Тимошенко закликала до спільної інтелектуальної дискусії для проведення глибинних системних змін в Україні після президентських виборів.

Про це голова партії Батьківщина заявила в четвер, 24 січня, під час виступу на Українському сніданку в місті Давос (Швейцарія).

– Фрагментарні зміни, які намагалися провести останні чотири роки, не принесли успіху. У нас були створені нові органи, зокрема антикорупційні, але вони були поглинуті старою системою, – наголосила Тимошенко.

Як заявила лідер партії, вона вірить винятково в глибокі системні зміни, і саме зараз в Україні настав час для таких змін.

– Тому ми зібрали команду інтелектуалів. Ми разом намагаємося розробити модель нової України після президентських виборів, – зазначила Тимошенко.

















Тимошенко: Ухваливши нову Конституцію, ми змінимо Україну / 4 фотографии

Лідер Батьківщини закликала всіх, хто займається розв’язанням інтелектуальних питань, співпрацювати разом з її командою.

– Я вірю, що після президентських виборів, ухваливши нову Конституцію та програму нових економічних змін, ми зможемо системно змінити Україну. І в результаті отримати успішну країну, яка правильно функціонує. Я закликаю всіх до інтелектуальної дискусії, щоб робити системні зміни в країні, а не чекати щоразу на доброго царя, – підсумувала вона.

Нагадаємо, 24-25 січня Тимошенко та заступник голови партії Батьківщина, голова Комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря беруть участь у заходах Всесвітнього економічного форуму, який проходить у швейцарському місті Давос.

Планується участь Тимошенко у зустрічах у межах Глобального форуму жінок-лідерів та низка двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами, високопосадовцями та політиками.

Всесвітній економічний форум (The World Economic Forum) — це швейцарська неурядова організація, відома тим, що щороку в січні-лютому проводить зустрічі в Давосі. На подію запрошуються провідні керівники бізнесу, політичні лідери, експерти, журналісти.

Вони обговорюють найбільш гострі світові проблеми, включаючи охорону здоров’я та охорону навколишнього середовища. Цього року 22-25 січня світові лідери вкотре зібралися разом, щоб вирішити найважливіші глобальні економічні, політичні, соціальні питання задля покращення життя на планеті.