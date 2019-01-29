Верховний Суд України надав дозвіл на виконання рішення Арбітражного суду про стягнення з Російської Федерації компенсації за експропрійоване майно внаслідок анексії Криму.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду.

Таким чином суд дозволив конфісковувати майно російських державних банків – Сбербанку, Промінвестбанку та ВТБ – за втрачене майно 18 компаній та однієї фізичної особи.

Повний текст постанови ВС буде складено 1 лютого.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд у вересні 2018 року наклав арешт на акції українських філіалів ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку.

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У листопаді 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі ухвалив рішення про стягнення з РФ на користь Ощадбанку $1,3 млрд – як компенсації за збитки, завдані внаслідок анексії Криму.

Фото: Верховний Суд України