PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Плата за Крим. Верховний Суд дозволив конфіскувати майно російських банків/

Плата за Крим. Верховний Суд дозволив конфіскувати майно російських банків

Верховний Суд України надав дозвіл на виконання рішення Арбітражного суду про стягнення з Російської Федерації компенсації за експропрійоване майно внаслідок анексії Криму.

Верховний Суд дозволив конфіскувати майно російських банків

Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду.

Таким чином суд дозволив конфісковувати майно російських державних банків – Сбербанку, Промінвестбанку та ВТБ – за втрачене майно 18 компаній та однієї фізичної  особи.

Повний текст постанови ВС буде складено 1 лютого.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд у вересні 2018 року наклав арешт на акції українських філіалів ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку.

Читайте: BBC видалила карту з російським Кримом

У листопаді 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі ухвалив рішення про стягнення з РФ на користь Ощадбанку $1,3 млрд – як компенсації за збитки, завдані внаслідок анексії Криму.

Фото: Верховний Суд України

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Криму облили фарбою пам’ятник російським окупантам
Лист Януковича і прикриття Олімпіадою – розкрито план анексії Криму
Тристоронні газові переговори: важливість для України
За фактом їх немає. Клімкін про дипвідносини України з РФ
Україна розірвала 49 договорів з Росією, на черзі ще 50 – Клімкін
Планували теракт на нафтопроводі: в Одесі затримали агента РФ
РФ може зупинити транзит газу Україною: Нафтогаз назвав дату
Анексія Криму: Twitter надав окупантам “офіційний” статус
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка