У США заарештували військового Ганнона Кена Ван Дайка, який заробив понад $400 тис. на ставках щодо затримання венесуельського лідера Nicolás Maduro. Про це повідомило Міністерство юстиції США.

За даними слідства, солдат використав секретну інформацію про строки військової операції США у Венесуелі та робив ставки на платформі Polymarket.

Слідчі встановили, що наприкінці грудня 2025 року він зробив 13 ставок на $33 тис. і згодом отримав близько $409 тис. прибутку. Більшу частину коштів військовий переказав у закордонне криптосховище.

Після розголосу про підозрілі ставки Ван Дайк намагався приховати особу та попросив видалити його акаунт.

38-річному американцю висунули звинувачення у незаконному використанні конфіденційної інформації, шахрайстві та незаконних фінансових операціях. За окремими статтями йому загрожує до 20 років ув’язнення.

