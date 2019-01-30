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Список речей у Пакеті малюка розширять із лютого

Розширений Пакет малюка почнуть видавати з наступного місяця.

Список речей у Пакеті малюка розширять із лютого

Перелік речей, які входять до одноразової допомоги Пакет малюка після народження дитини, буде розширено з лютого.

Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева під час засідання уряду.

Він зазначив, що набір речей формувався на основі опитування молодих мам.

Читайте: Пакет малюка: як отримати допомогу при народженні дитини

Нагадаємо, наразі до Пакету малюка входять 25 речей для новонароджених дітей. Це, зокрема, пелюшки, підгузки, олійка, присипка, засоби для гігієни, сорочки, спеціальний матрац, два види ковдр, шапочки та інші необхідні речі.

Фото: Unsplash

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