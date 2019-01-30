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Явка без адвоката: справу про ДТП з Тігієвою затягують

Потерпіла сторона заявляє, що адвокат обвинуваченої не приїхав на суд, хоча мав на це три з половиною години.

Явка без адвоката: справу про ДТП з Тігієвою затягують

У Дніпрі триває судове засідання щодо ДТП, яка сталася неподалік від обласного центру – в Солонянському районі – восени 2009 року. Тоді, в ніч 18 жовтня, загинула фігуристка Радміла Тігієва, а її приятель Артем Стороженко залишився інвалідом на все життя.

Потерпіла сторона заявляє, що сторона обвинуваченої, якою є знайома загиблої Радміли – Катерина Алексєєва (нині – Прокопець), продовжує будь-якими способами затягувати винесення вироку до закінчення терміну давності покарання.

Засідання, призначене на 14.00 27 грудня 2018 року, в Жовтневому районному суді Дніпра, вимушено перенесли на лютий 2019 року. Пов’язано це було з явкою до суду підсудної Катерини Прокопець без свого адвоката.

Катерина Прокопець на суді без адвоката.

Представник обвинуваченої, адвокат Юрій Немировський, на момент засідання знаходився в Червоногвардійському суді, де теж брав участь у судовому засіданні у справі № 204/7725/17. Про це захисник до засідання надіслав до Жовтневого суду клопотання.

Крім того адвокат Юрій Немировський в клопотанні вказав, що буде відсутній у Дніпрі до кінця січня 2019 року.

Представник сторони потерпілої, адвокат Сергій Тарасевич, звернув увагу, що сторона обвинуваченої для чергового затягування процесу пішла на відкрите порушення.

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27 грудня в Червоногвардійському суді дійсно проходило засідання у цивільній справі №204/7725/17, на якій адвокатом однієї зі сторін дійсно був Юрій Немировський.

Згідно з відповіддю за підписом голови Червоногвардійського суду Дружиніна, засідання почалося 27 грудня о 09.00, а завершилося – о 10.21. До початку засідання в Жовтневому суді у адвоката Немировського було три з половиною години.

Родичі загиблої Радміли Тігієвої заявили, що не залишать безкарним таке порушення і про свої кроки у відповідь оголосять на судовому засіданні, яке відбудеться в Жовтневому суді 11 лютого об 11.00.

Раніше Факти ICTV писали про страшне ДТП, в якому загинула Радміла Тігієва і те, як його розслідували ці дев’ять років.

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