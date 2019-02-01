У бізнес-середовищі позитивно відгукуються про закон щодо фінансової реструктуризації після новини про реструктуризацію кредитного портфеля WOG в Ощадбанку.

Про це пишуть Економічні Новини в своєму матеріалі Реструктуризація кредитного портфеля в ощадбанку дозволить таким компаніям як WOG продовжувати розвивати бізнес.

Девальвація національної валюти призвела до того, що протягом декількох років платоспроможність населення України істотно знизилася. При цьому, сервісні та продуктові компанії першими відчули на собі таку тенденцію.

Дуже багато компаній після кризи останніх років змушені згорнути свою інвестиційну діяльність і зосередитися на погашенні кредитів.

Тим часом непопулярний в ЗМІ закон, прийнятий ще в 2016 році, про фінансову реструктуризацію позитивно впливає на економіку країни, повертаючи великі компанії буквально з порога банкрутства.

Законодавчий документ в першу чергу спрямований на покращення відносин між позичальником і кредитором, дозволяючи обом сторонам отримати певну вигоду від продовження взаємовідносин.

За останні два роки процедурою фінансової реструктуризації скористалися 24 великих підприємства, серед яких кілька агрохолдингів, наприклад, Авангард, будівельний гігант ТММ, компанія Укрвторчермет, завод Імперово Фудз та ін.

Сьогодні ці компанії, що пройшли процедуру, активно працюють і розвиваються, що тільки переконує в правильності реалізованих у законі рішень і механізмів.

На прикладі реструктуризаційного процесу групи компаній WOG в Ощадбанку, можна відзначити, що вплив держави, залученої в цей процес на етапі прийняття, дозволяє досягти рішення, що задовольняє обидві сторони.

Адже, відповідно до закону, до наглядової ради, яка розглядає питання щодо організації та проведення фінансової реструктурізаціі входять: по одному представнику від Нацбанку, Мінфіну, Мінекономрозвитку і Мін’юсту, а також п’ять представників об’єднань учасників фінансових ринків, представників бізнесу та експертів.

При цьому, WOG регулярно піддається нападам з боку недоброзичливців. Проти фінансової історії компанії регулярно ведуться інформаційні війни, намагаючись вибити вагомого гравця з ринку нафтопродуктів і тепер ритейл.

Однак WOG будує нові плани – активно розвивати ритейл-напрямок, а також інвестувати у відкриття нових АЗК по всій Україні.

Нагадаємо, компанія WOG отримала міжнародну премію в сфері інновацій.