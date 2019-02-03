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У Києві проходить інтронізація глави ПЦУ Епіфанія (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Сьогодні, 3 лютого, у Софії Київській у Києві проходить інтронізація глави Православної церкви України Епіфанія.

интронизация епифания

Оновлено 10.10: Епіфанія офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України.  

З 3 лютого він повноцінно став митрополитом Київським і всієї України.

У Софії Київській у Києві проходить інтронізація (Церемонія входження на престол і офіційний початок виконання обов’язків предстоятеля – Ред.) глави Православної церкви України Епіфанія.

Читайте: Епіфаній – глава нової помісної церкви: що відомо про митрополита

На церемонії присутні президент України Петро Порошенко, віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко та віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Також присутній екзарх Вселенського патріархату митрополит Галльський Еммануїл.

Частина Софійської площі перед собором огороджена.

До слова, інтронізація проходить у день народження митрополита. Сьогодні йому виповнилося 40 років.

Нагадаємо, 15 грудня на Об’єднавчому Соборі Української православної церкви обрали предстоятелем об’єднаної української церкви митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія.

Голосування проходило у два тури, а митрополитів Московського Патріархату було тільки два, проте прибуло багато священиків без єпископів.

5 січня під час богослужіння у церкві Святого Георгія у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій передав главі Православної церкви України Епіфанію посох і томос про автокефалію.

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