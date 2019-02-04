Мораторій на продаж земель сільгосппризначення продовжено до 1 січня 2020 року.

Мораторій на продаж земель сільгосппризначення продовжено до 1 січня 2020 року, повідомляється на сайті Верховної Ради у законопроекті №9355-5.

Верховна Рада схвалила рішення про продовження мораторію на продаж земель сільгосппризначення 20 грудня 2018 року.

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Цим законопроектом передбачено, що Кабмін до 1 березня 2019 року має розробити і внести на розгляд парламенту проект закону про ринок землі.

Раніше Факти ICTV писали, чому варто зняти мораторій на продаж землі та скільки коштуватимуть чорноземи через 10 років.