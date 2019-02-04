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Порошенко продовжив мораторій на продаж сільгоспземель до 2020 року

Мораторій на продаж земель сільгосппризначення продовжено до 1 січня 2020 року.

Порошенко

Мораторій на продаж земель сільгосппризначення продовжено до 1 січня 2020 року, повідомляється на сайті Верховної Ради у законопроекті №9355-5.

Верховна Рада схвалила рішення про продовження мораторію на продаж земель сільгосппризначення 20 грудня 2018 року.

Читайте: Несмотря на мораторий! Где, как и почему в Украине нелегально скупают землю

Цим законопроектом передбачено, що Кабмін до 1 березня 2019 року має розробити і внести на розгляд парламенту проект закону про ринок землі.

Раніше Факти ICTV писали, чому варто зняти мораторій на продаж землі та скільки коштуватимуть  чорноземи через 10 років.

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