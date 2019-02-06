Послуга муніципальна няня в Україні запрацювала з 1 січня. Факти ICTV розібралися, як отримати гроші на няню.

Отримати гроші на няню в Україні можна вже з 1 січня. За схваленими Кабміном правилами отримання послуги муніципальна няня, сім’ї відтепер можуть розраховувати на щомісячні 1626 грн виплат. Це плюс до 860 грн декретних виплат жінці та інших пільг, які сім’я отримує на дитину.

Кому звертатися за послугою і до якої няні

Право запросити на роботу в сім’ю муніципальну няню надали батькам або опікунам дітей, яким ще не виповнилося трьох років.

Не отримають допомогу:

батьки-вихователі дитбудинків сімейного типу;

прийомні батьки, які вже користуються соцдопомогою.

За правилами, особа няні – це вибір сім’ї. Головне – її робота має бути легалізованою. Тобто няня має мати статус фізичної особи-підприємця або юридичної особи. Укласти договір можна також із фірмою-роботодавцем няні.

Як отримати гроші на няню

Укласти договорів з нянею. Складнощі можуть виникнути як із пошуком потрібної людини (не всі няні легалізували свою роботу), а також із самим договором, який найкраще підписувати з юристом, бо він має низку важливих пунктів.

Написати заяву у місцеве управління соцзахисту. Розгляд вашого прохання триватиме протягом десяти днів. До заяви потрібно надати такі документи (копії та оригінали):

договір з нянею;

заява з банківськими реквізитами для переказу компенсації;

свідоцтво про народження дитини;

паспорт одного з батьків;

ідентифікаційний код.

Заяву про отримання компенсації доведеться писати повторно, якщо термін дії договору з нянею спливе. Та ж процедура чекатиме на українців, які захочуть змінити няню.

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Процедура отримання грошей на няню

Щоб отримати компенсацію за няню, потрібно мати банківську картку, реквізити якої вказати під час надання заяви до місцевого управління соцзахисту.

Далі щомісяця до 5 числа у держорган потрібно надавати чек (квитанцію, виписку з рахунку) як доказ того, що сім’я дійсно оплачує послуги няні. Надано можливість зробити це онлайн.

Без цього звіту про оплату компенсація у поточному місяці не надійде. Те ж саме буде, якщо надати докази оплати після 5 числа.

Зазначимо, якщо послуги няні коштують дорожче, ніж сума компенсації, то її все одно платитимуть.

Нагадаємо, які види і розміри виплат на дітей в Україні будуть у 2019 році.

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