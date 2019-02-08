У 2019 році в Україні друкуватимуть нові підручники історії. До нової редакції буде внесено отримання томосу про автокефалію ПЦУ.

Як тільки Україна отримала томос про автокефалію ПЦУ, було віддано розпорядження перевидати підручники історії України.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України.

– Протягом декількох тижнів ми затвердимо нову редакцію програми для 11 класу наказом Міносвіти. Автори підручників, які друкуватимуться цього року, повинні будуть це враховувати, – повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Уже у квітні 2019 року вчителі отримають відповідні методологічні рекомендації, щоб у доступній формі викласти учням суть однієї зі знаменних для України подій.

У ЗНО питання про отримання томосу увійдуть не раніше ніж через два роки, а саме у 2021 році.

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