PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / ЗНО та підручники історії: що змінить Томос у шкільній програмі/

ЗНО та підручники історії: що змінить Томос у шкільній програмі

У 2019 році в Україні друкуватимуть нові підручники історії. До нової редакції буде внесено отримання томосу про автокефалію ПЦУ.

томос

Як тільки Україна отримала томос про автокефалію ПЦУ, було віддано розпорядження перевидати підручники історії України.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України.

– Протягом декількох тижнів ми затвердимо нову редакцію програми для 11 класу наказом Міносвіти. Автори підручників, які друкуватимуться цього року, повинні будуть це враховувати, – повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Уже у квітні 2019 року вчителі отримають відповідні методологічні рекомендації, щоб у доступній формі викласти учням суть однієї зі знаменних для України подій.

У ЗНО питання про отримання томосу увійдуть не раніше ніж через два роки, а саме у 2021 році.

Читайте: Томос про автокефалію: якими будуть стосунки ПЦУ і Константинополя

Факти ICTV вирішили перевірити, чи добре ви розбираєтеся у церковній термінології.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка