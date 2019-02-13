Погода в Україні сьогодні, 13 лютого, буде суха, опадів у вигляді дощу і снігу не очікується.
Погода в Україні сьогодні, 13 лютого, буде суха, опадів не передбачається. Температура повітря вдень 0-2 градуси вище нуля, вночі -1 -3°.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході України 0 +3°, вночі -1 -5°.
На сході вдень повітря прогріється до +4°, вночі стовпчики термометрів покажуть максимум -2°.
На півдні традиційно тепліше, тут вдень 1-6° вище нуля, вночі максимум до -1°.
У центрі країни вночі до -3°, вдень +3°.
У Києві сьогодні 0-2 вище нуля, вночі до -3°.
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До речі, у 2019 році українці святкуватимуть Масляну з 4 по 10 березня.
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