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Субсидії грошима приноситимуть додому – дата

У березні-травні 2019 року Укрпошта запустить пілотний проект з доставки монетизованих субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Субсидії грошима приноситимуть додому – дата

Пілотний проект з доставки монетизованих субсидій охопить спочатку 1,1 млн пенсіонерів і загалом 4 млн людей, які отримують субсидії. Він стосується пенсіонерів, які отримують пенсію через Укрпошту.

Одержувачам буде доставлено повідомлення про нарахування субсидії і механізм виплати, повідомляє Укрпошта.

Субсидії грошима отримуватимуть пенсіонери, яким пенсія надходить через Укрпошту. Також важливий момент – це своєчасна оплата комунальних послуг.

Про це повідомили на сайті компанії.

Всім пенсіонерам доставлять субсидії готівкою у день отримання пенсії. Це позбавить їх від необхідності витрачати час на відвідування поштового відділення.

Субсидії виплачуватимуться щомісяця за попередній календарний місяць: у березні – за лютий, у квітні – за березень, у травні – за квітень.

Зараз проходить процес підписання необхідних угод з Пенсійним фондом України.

За результатами аналізу ефективності проекту прийматиметься рішення про його подальше впровадження.

Читайте: Чому в Україні низькі пенсії – відповідь Мінсоцполітики

До речі, Факти ICTV розібралися, як отримати субсидію готівкою і на що можна витратити.

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