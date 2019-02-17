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Рівень економіки в Україні та Польщі – скільки років наздоганяти

За нинішніх темпів росту економіки Україні доведеться наздоганяти рівень нинішньої Польщі півстоліття.

Рівень економіки в Україні та Польщі – скільки років наздоганяти

Україні знадобиться 50 років рухатися нинішніми кроками, щоб наздогнати рівень економіка у сучасній Польщі.

Так міністр фінансів України Оксана Маркарова прокоментувала теперішні темпи росту економіки нашої країни, пише Радіо Свобода.

За її словами, Україна пережила падіння 2014 року і вже 12 кварталів економіка показує приріст.

Маркарова погодилася, що прогнозовані темпи росту економіки занадто повільні. При цьому міністр підкреслила, що уряд має “рецепти, як зробити, щоб наздогнати (Польщу. – Ред.) швидше”.

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Нагадаємо, у 2018-му ВВП України зріс не менш ніж на 3,2%, а інфляція уповільнилась до 9,8%.

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