За нинішніх темпів росту економіки Україні доведеться наздоганяти рівень нинішньої Польщі півстоліття.
Україні знадобиться 50 років рухатися нинішніми кроками, щоб наздогнати рівень економіка у сучасній Польщі.
Так міністр фінансів України Оксана Маркарова прокоментувала теперішні темпи росту економіки нашої країни, пише Радіо Свобода.
За її словами, Україна пережила падіння 2014 року і вже 12 кварталів економіка показує приріст.
Маркарова погодилася, що прогнозовані темпи росту економіки занадто повільні. При цьому міністр підкреслила, що уряд має “рецепти, як зробити, щоб наздогнати (Польщу. – Ред.) швидше”.
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Нагадаємо, у 2018-му ВВП України зріс не менш ніж на 3,2%, а інфляція уповільнилась до 9,8%.
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