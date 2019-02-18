18 лютого 2014 року у протистояннях проти беркутівців загинули 23 активісти Євромайдану.

5 років тому, 18 лютого 2014 року, Україна розпочала переживати найкривавіші дні Революції Гідності.

Саме в цей день 23 герої віддали своє життя у сутичках с правоохоронцями.

Як це було

Ранок 18 лютого запам’ятався ходою 6 тисяч майданівців до будівлі Верховної Ради по вулиці Інститутській. Активісти йшли з вимогою – повернути Конституцію 2004-го року, згідно з якою обмежуються повноваження президента.

Євромайданівці взяли штурмом автомобілі МВС, що заважали проходу колони і прорвали кордон правоохоронців. Силовики Беркуту зі свого боку атакували учасників демонстрації світлошумовими гранатами та помповими рушницями Форт-500Т. Проти активістів було кинуто також тітушок.

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Ближче до вечора цього дня розпочався штурм Майдану бекрутівцями. Опівночі загорівся Будинок профспілок. Очевидці стверджують, що підпалювали будівлю силовики. Скільки людей загинуло тоді у вогні, досі точно не відомо.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура України оголосила про завершення експертизи у справі про злочини на Євромайдані.