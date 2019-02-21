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Акція проти підвищення цін на проїзд у Харкові: активісти підпалили сміттєвий бак

Під час акції, яка проходила біля Харківської міськради, підпалили сміттєвий бак.

Протест

Учасники акції проти підвищення цін у громадському транспорті притягнули під Харківську міськраду сміттєвий бак, повідомляє UA: Харків.

Через деякий час його підпалили за допомогою димової шашки.

Після того, як вогонь загасив охоронець, учасники акції почали розходитися, проте сміттєвий бак залишився поблизу міськради.

Люди вийшли на протест у зв’язку з тим, що не було виконане рішення суду щодо зниження цін у громадському транспорті.

Наразі ціна на проїзд у метро Харкова становить 8 гривень, а в трамваях і тролейбусах – 6 гривень.

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Нагадаємо, 20 лютого у Харкові активісти зібралися в метро і вимагали виконати рішення суду щодо зниження вартості проїзду.

Фото: UA: Харків

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