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Факти / Україна

Біля офісу Зеленського у Києві знайшли прослушку

На даху будівлі по вулиці Білоруській, де знаходиться офіс кандидата у президенти Володимира Зеленського, знайшли невідому коробку. У ній була прослушка.

Біля офісу Зеленського у Києві знайшли прослушку

На даху житлового будинку були встановлені підозрілі предмети, які виявилися спеціальною апаратурою для прослуховування приміщення.

Про це заявив глава МВС Арсен Аваков.

Поліція Києва, яка приїхала на місце, встановила, що вміст коробки загрози для життя не несе.

Відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції.

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До речі, Факти ICTV про біографію Володимира Зеленського, його передвиборчу програму та декларації.

Фото: zelenskiy_official

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