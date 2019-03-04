На даху будівлі по вулиці Білоруській, де знаходиться офіс кандидата у президенти Володимира Зеленського, знайшли невідому коробку. У ній була прослушка.

На даху житлового будинку були встановлені підозрілі предмети, які виявилися спеціальною апаратурою для прослуховування приміщення.

Про це заявив глава МВС Арсен Аваков.

Поліція Києва, яка приїхала на місце, встановила, що вміст коробки загрози для життя не несе.

Відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції.

Читайте: Вибори 2019: як дізнатися свою дільницю для голосування

До речі, Факти ICTV про біографію Володимира Зеленського, його передвиборчу програму та декларації.

Фото: zelenskiy_official