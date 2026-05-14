У ніч на 14 травня, починаючи з 18:00 13 травня, одразу після масованого удару дронів протягом дня (майже 800 БпЛА), РФ продовжила атаку України.

Нічна атака України 14 травня

Росія завдала комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що основним напрямком удару був Київ.

Зараз дивляться

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано та здійснено супровід 731 засобу повітряного нападу – 56 ракет і 675 БпЛА):

3 аеробалістичних ракет Х-47 Кинджал

18 балістичних ракет Іскандер-М

35 крилатих ракет Х-101

Також Росія запустила по Україні 675 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів Бандероль (2 од.), дронів-імітаторів типу Пародія (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 693 цілі – 41 ракету та 652 безпілотники різних типів:

29 крилатих ракет Х-101;

12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

652 ворожі БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.