Нічна атака на Україну: РФ запустила 56 ракет, зокрема Кинджали, та 675 БпЛА
- У ніч на 14 травня Росія завдала комбінованого удару по Україні, головним напрямком якого був Київ.
- Повітряні сили зафіксували 731 засіб повітряного нападу: 56 ракет різних типів і 675 БпЛА.
- Сили ППО збили або подавили 693 цілі, водночас зафіксовано влучання 15 ракет і 23 ударних дронів на 24 локаціях.
У ніч на 14 травня, починаючи з 18:00 13 травня, одразу після масованого удару дронів протягом дня (майже 800 БпЛА), РФ продовжила атаку України.
Росія завдала комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що основним напрямком удару був Київ.
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано та здійснено супровід 731 засобу повітряного нападу – 56 ракет і 675 БпЛА):
- 3 аеробалістичних ракет Х-47 Кинджал (район пуску – Липецька обл., РФ);
- 18 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянськ, Курськ);
- 35 крилатих ракет Х-101 (район пуску – Вологодська обл., РФ).
Також Росія запустила по Україні 675 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів Бандероль (2 од.), дронів-імітаторів типу Пародія (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 693 цілі – 41 ракету та 652 безпілотники різних типів:
- 29 крилатих ракет Х-101;
- 12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
- 652 ворожі БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.