Кабмін зменшив норму споживання газу для українців без лічильників до 3,28 кубометра на людину.

Нова норма споживання газу для українців, які не мають лічильники, становить 3,28 кубометра на людину.

Про зниження норми з 3,29 кубометрів повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Раніше він зробив попередження для бажаючих оскаржити рішення Кабміну №63 від 30 січня 2019 року про зниження норми споживання газу.

Тоді Гройсман заявив, що уряд буде у відповідь на позови цілеспрямовано знижувати норму на 0,01 кубометр.

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Як відомо, оскаржити рішення вирішив ПрАТ Кременчукгаз.

До слова, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Нафтогаз зобов’яжуть поставити лічильники тим, у кого їх немає.

Фото: Kellydt