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Факти / Україна

НКРЕКП починає масштабну перевірку облгазів

НКРЕКП у березні проведе масштабну перевірку облгазів, аби з’ясувати чи справедливо виставлені платіжки за газ.

Газ

Глава НКРЕКП Оксана Кривенко заявила, що регулятор починає перевірку 20 облгазів у 15 областях, аби з’ясувати чи справедливо виставили платіжки за газ.

Перевірка пройде у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Волинській Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Київській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

За словами Кривенко, перевірка триватиме протягом п’яти днів і за цей час мають проаналізувати фактичне споживання газу населенням і рахунки, які виставляють облгази.

Доступ до результатів перевірки буде доступний для ознайомлення всім охочим.

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До слова, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Нафтогаз зобов’яжуть поставити лічильники тим, у кого їх немає.

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