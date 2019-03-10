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Факти / Україна

Про розкрадання в оборонці, Донбас і моряків: Порошенко дав ексклюзивне інтерв’ю

Президент України Петро Порошенко розповів в інтерв’ю про ситуацію навколо розкрадання в оборонці, передвиборчу кампанію і боротьбу з бідністю.

Петро Порошенко

В ексклюзивному інтерв’ю ведучій Фактів Тижня Оксані Соколовій Петро Порошенко розповів про ситуацію навколо розкрадання в оборонці:

– Ситуація, яка на сьогодні існує з точки зору подання цієї інформації, вимагає швидких і рішучих дій.

Серед ключових питань передвиборної кампанії президент України виділив звільнення Донбасу і Криму.

– На сьогодні у нас є ключова позиція фронт, де ми маємо тримати оборону, де ми маємо звільнити українську землю. Це є і залишиться моїм пріоритетом, – каже він.

Серед пріоритетів Порошенко також виокремив і боротьбу з бідністю в Україні.

Зачепили і питання звільнення українських моряків, які вже 100 днів перебувають у в’язницях РФ.

– Не відбувається жодної міжнародної зустрічі, де б питання звільнення українських моряків, кораблів і деокупації Керченської протоки і Азовського моря не було б підняте мною або нашими партнерами по НАТО, – каже президент України.


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До речі, аудит державного концерну Укроборонпром буде проведено до кінця поточного року.

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