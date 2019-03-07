Аудит державного концерну Укроборонпром буде проведено до кінця поточного року.

Корупція в оборонній сфері не має політичного “даху”, а збитки від злочинних схем повернуться до держбюджету країни.

Про це заявив президент України Петро Порошенко.

Глава країни повідомив про проведення обшуків у всіх без винятку осіб, які підозрюються в розкраданні грошей для армії.

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У зв’язку зі скандалом, Порошенко підкреслив, що якщо факти корупції в ОПК будуть доведені, винні зазнають покарання.

Також президент повідомив, що міжнародний аудит державного концерну Укроборонпром буде проведено до кінця поточного року.

– Гроші будуть повернуті до бюджету. У зубах принесуть… Буде відповідальність.

Нагадаємо, журналісти опублікували розслідування, в якому розповіли про розкрадання в оборонному секторі.