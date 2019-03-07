PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Украдені в оборонці гроші до бюджету в зубах принесуть – Порошенко

Аудит державного концерну Укроборонпром буде проведено до кінця поточного року.

Петро Порошенко

Корупція в оборонній сфері не має політичного “даху”, а збитки від злочинних схем повернуться до держбюджету країни.

Про це заявив президент України Петро Порошенко.

Глава країни повідомив про проведення обшуків у всіх без винятку осіб, які підозрюються в розкраданні грошей для армії.

Читайте: НАБУ провело обшуки у фігурантів справи про розкрадання в оборонці

У зв’язку зі скандалом, Порошенко підкреслив, що якщо факти корупції в ОПК будуть доведені, винні зазнають покарання.

Також президент повідомив, що міжнародний аудит державного концерну Укроборонпром буде проведено до кінця поточного року.

– Гроші будуть повернуті до бюджету. У зубах принесуть… Буде відповідальність.

Нагадаємо, журналісти опублікували розслідування, в якому розповіли про розкрадання в оборонному секторі.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Розкрадання в оборонному комплексі. Відомі перші рішення суду
НАБУ провело обшуки у фігурантів справи про розкрадання в оборонці
Україна має право на створення потужних ракетних комплексів – Порошенко
Безпілотники Bayraktar TB2 вже в Україні – Порошенко
Порошенко ініціює міжнародний аудит Укроборонпрому
Хто виграє вибори президента України – букмекери
Петро Порошенко: Дніпропетровська область – лідер децентралізації
В українців імунітет на сенсації: скандал в оборонці
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка