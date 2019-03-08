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Факти / Україна

Розкрадання в оборонці: кількох підозрюваних випустили під заставу – ЗМІ

Директора Спецтехноекспорту Владислава Бельбаса та іще двох фігурантів справи щодо розкрадань в оборонному секторі випустили під заставу.

Розкрадання в оборонці: кількох підозрюваних випустили під заставу – ЗМІ

З Лук’янівського СІЗО випустили під заставу директора Спецтехноекспорту Владислава Бельбаса, який є підозрюваним у справі щодо розкрадань в оборонному секторі, повідомляє 5 канал.

Його підозрюють у причетності до розтрати коштів на суму більше 55 млн грн.

Також із СІЗО випустили під заставу екс-голову Спецтехноекспорту Павла Барбула та екс-директора департаменту Дениса Панасенка.

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До слова, Національне антикорупційне бюро провело обшуки у фігурантів справи щодо розкрадання в оборонному секторі.

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