Директора Спецтехноекспорту Владислава Бельбаса та іще двох фігурантів справи щодо розкрадань в оборонному секторі випустили під заставу.
З Лук’янівського СІЗО випустили під заставу директора Спецтехноекспорту Владислава Бельбаса, який є підозрюваним у справі щодо розкрадань в оборонному секторі, повідомляє 5 канал.
Його підозрюють у причетності до розтрати коштів на суму більше 55 млн грн.
Також із СІЗО випустили під заставу екс-голову Спецтехноекспорту Павла Барбула та екс-директора департаменту Дениса Панасенка.
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До слова, Національне антикорупційне бюро провело обшуки у фігурантів справи щодо розкрадання в оборонному секторі.
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