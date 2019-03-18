Фінальна серія журналістського розслідування щодо розкрадань в оборонному секторі – зачепила купу силових відомств. У телефонних розмовах та розшифровках, які оприлюднили журналісти, фігуранти корупційної схеми домовляються про відкати з чиновниками фіскальної служби, СБУ, військової прокуратури і навіть Антикорупційного бюро.

На засідання Тимчасової слідчої комісії прибули депутати двох профільних комітетів, керівники ГПУ, НАБУ, САП, СБУ, ДБР, Укроборонпрому. Запросили і авторів журналістського розслідування.

У резонансному розслідуванні спливло прізвище першого заступника НАБУ Гізо Углави. Крім того, там фігурують розмови агента бюро з Рогозою-Жуковим. Про те, щоб закрити справи по Оптимумспецдеталь за відкат.



Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, у якого давній конфлікт із Артемом Ситником, напряму звинуватив голову НАБУ у гальмуванні розслідування.

А от просте запитання нардепа від Народного фронту – чи допитали одного з головних фігурантів справи – Олега Гладковського — загнало усіх силовиків у глухий кут.

У залі повисла тиша, яку згодом перервав Генпрокурор. Заявивши, що факти, озвучені у журналістському розслідуванні, прокурорам відомі. Бо вони і раніше викривали крадіжки в армії.

Генпрокурор зазначив, що в компетенції ГПУ тільки деякі види зловживань. А викривання корупції – виключна компетенція НАБУ. І їм, мовляв передавали 87 сторінок листування – з телефону власника компанії Оптимумспецдеталь Андрія Рогози. Де засвітились прізвища інших фігурантів: Жукова і Гладковського-молодшого. Директор НАБУ заявив, що нічого не отримував. Після цього розгорівся справжній скандал.

Читайте: ГПУ розслідує лише одне провадження по Укроборонпрому

Відповідальність за скандал в Укроборонпромі перекидали як гарячу картоплину. Наразі за справу взялося Державне Бюро розслідувань. ДБР має з’ясувати, чи брали чини силових відомств та НАБУ хабарі за гальмування справи про розкрадання оборонки.

Поки вручено підозри лише спільникам Гладковського-молодшого Жукову і Рогозі. Сам концерн Укроборонпром може бути просто реформований. За словами голови ТСК Івана Вінника, замість нього можуть створити Міністерство оборонної промисловості.

До слова, президент Петро Порошенко заявив, що буде ініційовано проведення міжнародного аудиту Укроборонпрому.