Юлія Тимошенко зустрілася з родинами переселенців у Святогірську на Донеччині.

Одразу після виборів новий президент створить міжнародний фонд відродження та розвитку Донбасу, щоб відновити все те, що зруйновано, і налагодити життя переселенців.

Про це Юлія Тимошенко сказала під час зустрічі з родинами переселенців у Святогірську на Донеччині.

– Я не бачу зараз більш екстреного завдання, ніж забезпечити і мир, і відродження, і розвиток, – наголосила Юлія Тимошенко, турбуючись про долі сімей, які через війну змушені були залишити свої оселі.

За словами кандидата у президенти, країни-підписанти Будапештського меморандуму, які давали нам гарантії недоторканності наших кордонів в обмін на відмову України в 1994 році від третього за потужністю ядерного потенціалу світу, готові долучатися і готові створювати цей потужний фонд з розвитку Донбасу.

– Вже є домовленості. Країни розуміють, що допомога Донбасу потрібна. Я знаю настрої всіх лідерів країн-гарантів. Після перемоги ми не втратимо жодної хвилини. У нас все готово. Ми одразу ініціюємо цей процес, – запевнила вона і додала, що до кінця виборів перебуватиме в різних країнах і закріплюватиме ці домовленості.

Юлія Тимошенко також наголосила: після виборів першочерговим завдання її як нового президента для повернення миру в Україну – посадити за стіл переговорів президентів країн-підписантів Будапештського меморандуму.

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– Ми щодня розв’язуватимемо питання повернення миру. Донбас повернеться в Україну досить швидко і ми зможемо почати нормально жити. Крим – довше, – підсумувала Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, Тарута об’єднався з командою Тимошенко.

Фото: Юлія Тимошенко