Видання The Economist опублікувало рейтинги найдорожчих і найдешевших міст світу.

Перше місце в рейтингу найдорожчих міст світу в 2019 році розділили Сінгапур, Париж і Гонконг.

1. Сінгапур (Сінгапур)

1. Париж (Франція)

1. Гонконг (Китай)

4. Цюріх (Швейцарія)

5. Женева (Швейцарія)

5. Осака (Японія)

7. Сеул (Південна Корея)

7. Копенгаген (Данія)

7. Нью-Йорк (США)

10. Тель-Авів (Ізраїль)

10. Лос-Анджелес (США)

Також в дослідженні Economist Intelligence Unit наводиться топ найдешевших міст світу.

1. Каракас (Венесуела)

2. Дамаск (Сирія)

3. Ташкент (Узбекистан)

4. Алмати (Казахстан)

5. Бангалор (Індія)

6. Карачі (Пакистан)

6. Лагос (Нігерія)

7. Буенос-Айрес (Аргентина)

7. Ченнаї (Індія)

8. Нью-Делі (Індія)

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Раніше Факти ICTV писали, що у рейтингу найкращих міст для життя Київ опинився на 173 місці.

Джерело: The Economist