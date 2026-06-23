Україна заручилася підтримкою адміністрації президента США Дональда Трампа для кампанії, спрямованої на примус до змістовних переговорів з Російською Федерацією щодо завершення повномасштабної війни.

Про це повідомив високопосадовець України виданню Kyiv Independent.

Трамп закликав Зеленського діяти сміливіше щодо РФ

За словами джерела, президент США Дональд Трамп приватно сказав президенту України Володимиру Зеленському діяти сміливіше, щоб схилити Росію до реальних переговорів.

Зараз дивляться

Як зазначають у виданні, повідомлення пролунало під час нових спроб України влаштувати переговори Зеленського з Путіним. Трамп цю ініціативу підтримав, однак у Москві її продовжують уникати.

Як стверджує джерело, Трамп каже, що він насправді не вірить, що російський диктатор Володимир Путін щось зробить без тиску.

У Вашингтоні також роблять ставку на стратегію – мир через силу, зазначаючи, що лише рішучі кроки здатні змусити Кремль до конструктивних переговорів.

Попри те, що Київ продовжує наполягати на прямих переговорах Зеленського та Путіна, Росія систематично відмовляється від зустрічей на нейтральних майданчиках. Натомість у Кремлі висувають ультиматум – провести розмову виключно в Москві.

Водночас українська сторона не погоджується на такі умови. Як заявив Зеленський, переговори можуть відбутися на нейтральній території, наприклад, у Швейцарії, Туреччині чи на Близькому Сході, але не на території Російської Федерації.

Під час зустрічі 16 червня Зеленський висунув нову пропозицію, щоб провести саміт трьох держав – України, США та Росії. Зокрема, Путіна запропонували запросити безпосередньо до США.

Як стверджують джерела, Трамп позитивно оцінив цю ініціативу. Попри це, посадовці в США зауважують, що втілити такий план у життя найближчим часом навряд чи вдасться.

Ці дипломатичні спроби розгортаються на тлі загострення ситуації на фронті. Останнім часом Україна посилила удари по російській території, зокрема, за допомогою безпілотників, суттєво розширивши зону ураження.

У виданні наголошують, що в Києві такі дії розглядають як елемент стратегії тиску, що має на меті змусити Москву змінити свій підхід до переговорів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.