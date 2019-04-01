На закордонному виборчому окрузі було оброблено 91,08% протоколів. Підрахунок голосів на виборах 2019 показав – лідирують Петро Порошенко та Володимир Зеленський.

Підрахунок голосів на виборах 2019 показав Петро Порошенко та Володимир Зеленський набирають 38,63% і 25,83% у закордонному виборчому окрузі.

Всього було оброблено 91,08% протоколів. На третьому місці розташувався Анатолій Гриценко – 10,13%, далі йде Ігор Смешко – 6,51% і замикає п’ятірку лідерів Юрій Бойко – 5,04%.

Юлія Тимошенко отримала 4,32% підтримки виборців, Руслан Кошулинський – 4,13%, Олександр Вілкул – 2,04%.

За інших кандидатів проголосували менше 0,5% виборців за кожного.

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Нагадаємо, що за результатами виборів президента по екзит-полу в Україні, лідером першого туру з результатом 30,6% став Володимир Зеленський. Друге місце зайняв Петро Порошенко, за нього проголосувало 17,8% українців.