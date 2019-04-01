На заграничном избирательном округе было обработано 91,08% протоколов. Подсчет голосов на выборах 2019 показал – лидируют Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Подсчет голосов на выборах 2019 показал Петр Порошенко и Владимир Зеленский набирают 38,63% и 25,83% в заграничном избирательном округе.

Всего было обработано 91,08% протоколов. На третьем месте расположился Анатолий Гриценко – 10,13%, потому идет Игорь Смешко – 6,51% и замыкает пятерку лидеров Юрий Бойко – 5,04%.

Юлия Тимошенко получила 4,32% поддержки избирателей, Руслан Кошулинский – 4,13% , Александр Вилкул – 2,04%.

За остальных кандидатов проголосовали менее 0,5% избирателей за каждого.

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Напомним, что по результатам выборов президента по экзит-полу в Украине лидером первого тура с результатом 30,6% стал Владимир Зеленский. Второе место занял Петр Порошенко, за него проголосовало 17,8% украинцев.