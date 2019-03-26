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Космічні платіжки: НКРЕКП оштрафувала іще 4 облгази

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг винесла рішення щодо накладання штрафів на іще чотири облгази.

Космічні платіжки: НКРЕКП оштрафувала іще 4 облгази

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг вирішила оштрафувати іще чотири облгази і вимагає, аби вони провели перерахунки споживачам до 12 квітня, повідомляє Нафтогаз України у Facebook.

Серед оштрафованих компаній опинилися Закарпатгаз, Івано-Франківськгаз, Хмельницькгаз і Харківгаз.

Крім того, НКРЕКП звернулася до Антимонопольного комітету України через ознаки зловживання монопольним становищем окремими облгазами.

Також штрафи можуть застосувати проти Львівгазу, Запоріжгазу, Чернігівгазу та Чернівцігазу.

Читайте: НКРЕКП починає масштабну перевірку облгазів

НКРЕКП планує провести засідання 29 березня, під час якого розглянуть результати перевірок і можуть накласти штраф на зазначені облгази у розмірі 850 тис. грн.

Раніше регулятор зобов’язав Вінницягаз, Волиньгаз та Київоблгаз перерахувати платіжки споживачам.

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